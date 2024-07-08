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Родственники выгнали на улицу лишившегося ног участника СВО

В Забайкалье лишившегося ног участника СВО выгнали из дома, СК начал проверку

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Shutterstock

В Забайкальском крае участника специальной военной операции, 35-летнего Валерия, ставшего инвалидом, родственники выгнали из дома. Об этом сообщает местное издание «Чита.ру» в Telegram-канале.

По данным журналистов, мужчина около трех дней вынужден был жить на берегу реки Читы, ожидая изготовления протезов.

Согласно данным издания, Валерий в начале мая вернулся домой, приехал к брату, но тот выгнал его после ссоры. Мужчина в прошлом участвовал в боях на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

Следственный комитет РФ по региону начал доследственную проверку этой информации, говорится в сообщении ведомства.

Следователи намерены опросить бойца СВО и очевидцев. Сотрудники также изучат документы для установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, заверили в СК.

В июне сообщалось о похожей истории с ветераном СВО в казанском поселке Юдино. Подростки избили бойца-инвалида, оставшегося без ноги.

Родные ветерана сообщили, что до него «докопались» агрессивные дети, после чего стали издеваться. Пострадавший снял побои, прокуратура по факту начала проверку.

Ранее россиянка отчитала раненого бойца за участие в СВО и попала на видео.

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