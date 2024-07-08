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На Украине рассказали о попадании ракет ВС РФ по энергообъектам в Киеве

ДТЭК сообщил о разрушении трех подстанций в Киеве после ударов ВС РФ

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Телеграм-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Три подстанции в Киеве разрушены или повреждены в результате ударов российской армии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«В Голосеевском и Шевченковском районах Киева разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции энергохолдинга ДТЭК. Также повреждены электросети», — отмечается в сообщении.

Специалисты пытаются запитать столицу Украины от резервных источников. Сколько абонентов остаются без света — не уточняется.

В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам в Киеве: военному заводу «Артем», аэропорту Жуляны и подстанциям.

В конце июня директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждой украинской семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму $3-4 тысячи.

До этого глава украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сказал, что зимой 2024–2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки.

Ранее на Украине признали отсутствие возможностей для восстановления и защиты энергообъектов.

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Операция на Украине
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