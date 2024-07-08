Россиянам назвали необычный способ укрепить семейные отношения

Утренние видеосообщения близким с пожеланием хорошего дня помогут укрепить семейные отношения. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Светлана Волгина.

«XXI век — век современных технологий. Так почему бы не воспользоваться этим? Утром по дороге на работу или учебу можно записать видеосообщение близким с пожеланиями хорошего дня. Это займет немного времени, но вашим родным будет приятно», — отметила специалист.

Также, по ее словам, сплотить семью помогут совместные игры и фотосессии.

Кроме того, психолог посоветовала сделать семейной традицией кулинарные эксперименты. День совместного приготовления блюд можно приурочить к какому-либо событию, например в пост приготовить вегетарианское блюдо, в сезон клубники — ягодный десерт, а на Новый год — праздничный пирог.

Каждый год 8 июля православные верующие отмечают праздник благоверных святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и брака.

В этот день многие верующие посещают храмы, молятся о благополучии своих семей и участвуют в различных мероприятиях, организованных в честь этого праздника. Святые помогают людям в разрешении конфликтов в семье, зачатии детей, достижении семейного счастья и преодолении кризисов.

Ранее россиянам рассказали, когда Петр и Феврония заменят святого Валентина.