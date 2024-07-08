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В Днепропетровской области Украины получил повреждения промышленный объект

Вилкул: промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге, пострадали 30 человек

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president.gov.ua

Промышленный объект на территории города Кривой Рог в Днепропетровской области получил множественные повреждения. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Несколько попаданий. Среди них — по административному зданию промышленного предприятия», — написал он, уточнив, что сейчас идет работа по ликвидации последствий.

По словам Вилкула, более 30 человек получили ранение и были госпитализированы. 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

8 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что предприятие получило повреждения в результате серии взрывов в городе Днепре.

В понедельник утром ВС РФ нанесли серию ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам в Киеве: военному заводу «Артем» и аэропорту Жуляны.

Также были атакованы цели в других регионах Украины. По данным источников, ракетным ударом был поражен военный аэродром Озерное, который расположен в 12 км южнее украинского города Житомир.

Ранее в Кривом Роге произошел блэкаут.

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