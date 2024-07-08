В Киеве произошел пожар на предприятии

После взрывов на предприятии в Киеве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую военную администрацию.
Уточняется, что предприятие находится в Святошинском районе украинской столицы.
Более детальная информация о предприятии не приводится.
До этого украинские СМИ сообщали о взрыве рядом со станцией метро «Лукьяновская» в Киеве, станцию метро эвакуировали.
Накануне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его информации, одна ракета поразила цель на юго-западе столицы, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах распространяются фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.
8 июля Киевская областная военная администрация сообщала, что системы ПВО отражают ракетную атаку по Киеву. Местные СМИ писали о серии сильных взрывов.
Ранее сообщалось об атаке ВС РФ по аэродромам в Киеве и Киевской области.