В Киеве произошел пожар на предприятии

После взрывов на предприятии в Киеве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую военную администрацию.

Уточняется, что предприятие находится в Святошинском районе украинской столицы.

Более детальная информация о предприятии не приводится.

До этого украинские СМИ сообщали о взрыве рядом со станцией метро «Лукьяновская» в Киеве, станцию метро эвакуировали.

Накануне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его информации, одна ракета поразила цель на юго-западе столицы, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах распространяются фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

8 июля Киевская областная военная администрация сообщала, что системы ПВО отражают ракетную атаку по Киеву. Местные СМИ писали о серии сильных взрывов.

Ранее сообщалось об атаке ВС РФ по аэродромам в Киеве и Киевской области.