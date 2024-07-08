Братьев дагестанских террористов освободили из-под ареста

Задержанные сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которые являются братьями боевиков, устроивших теракт в республике 23 июня, освобождены из-под ареста. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены», — написал общественник.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки и находились сыновья Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Магомеда Омарова арестовали в день теракта на 10 суток за мелкое хулиганство. Газета «Коммерсантъ» писала, что статья, по которой арестовали экс-главу района, была только предлогом для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом». После освобождения бывшего чиновника снова задержали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане рассказали о подлости отца террористов Омаровых.