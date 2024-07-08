Россияне назвали лучшие варианты для свидания и способы найти любовь

Большинство россиян верит в любовь с первого взгляда – об этом заявили 52% участников соответствующего опроса. Чаще всего об этом сообщали люди старше 55 лет. Идеальным свиданием многие назвали прогулку на природе, передает 360.ru со ссылкой на исследование.

Среди других вариантов провести идеальное свидание респонденты назвали поход в ресторан, кафе или кино. Худшими вариантами стали фудкорт и ночной клуб.

Что касается поиска партнера, то большинство предпочли знакомиться лично на работе, в учебном заведении, а также в компании друзей. Приложениями для знакомств 64% участников исследования не пользовались никогда, 68% не верят в то, что так можно найти вторую половинку.

Самым лучшим возрастом для вступления в брак большинство опрошенных (76%) назвали период с 21 до 30 лет. Любовь основой брака назвали 68% респондентов, при этом главным фактором семейного счастья сочли финансовое благополучие 84% россиян.

Среди причин, которые могут привести к разводу, чаще всего россияне называли измену, ревность, алкоголизм и наркоманию, а также неуважение и домашнее насилие.

Всего в исследовании агентства «Вебер» принимали участие 1,2 тыс. человек.

До этого больше половины россиян признались, что влюблены. Среди мужчин влюбленными оказались 65%, среди женщин — 55%. Наибольшее число испытывающих любовь оказалось в категории от 25 до 34 лет (74%), а также от 35 до 44 лет (71%).

Ученые ранее нашли способ повысить эффективность сервисов для онлайн-знакомств.