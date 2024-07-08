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Telegram оштрафовали на 3 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление призывов к незаконным акциям

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Мессенджер Telegram получил штраф в размере 3 млн рублей по решению суда в Москве за отказ удалять сообщения с призывами к акциям против властей. Об этом сообщает ТАСС.

Приложение оштрафовали по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которая предполагает наказание за неудаление информации, несмотря на то, что это предусмотрено российским законодательством. Максимальный размер штрафа по этой административной статье составляет 4 млн рублей.

До этого Telegram штрафовали в декабре — за отказ удалить недостоверные данные о потерях в рядах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Размер штрафа составил 4 млн рублей.

В апреле 2024 года сообщалось, что власти Украины работают совместно с Евросоюзом над регуляцией мессенджера Telegram, включая блокировку и штрафы за нарушение законодательства. Кроме того, прозвучало предложение запретить чиновникам и госорганизациям Украины вести свои Telegram-каналы.

Ранее в РФ на миллион рублей оштрафовали стриминговый сервис Twitch.

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