Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

До конца текущей недели в Москве будет хорошая летняя погода, пообещала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Завтра может пройти небольшой дождь, после которого осадков не ожидается, отметила она в беседе с RT.

Погоду в столице формирует зона повышенного атмосферного давления, отметила синоптик. Во вторник она пообещала кратковременный дождь и 29-31 градус выше нуля.

Северный антициклон принесет в столицу комфортный, не сильно жаркий воздух. В среду и четверг температура воздуха не поднимется выше 26-28 градусов, а в пятницу и субботу перешагнет отметку в 30 градусов.

Напомним, Гидрометцентр прогнозирует в Москве высокий класс пожароопасности к концу недели на фоне повышения температуры и отсутствия осадков. Синоптики предупредили, что на этой неделе жара днем не спадет, солнца будет много и температура продолжит повышаться.

Метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.