Кличко рассказал о последствиях ударов «Кинжалами» по Киеву

Обломки ракет, которыми Вооруженные силы РФ атаковали Киев, упали в трех районах столицы — Соломенском, Днепровском и Голосеевском. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Также он сообщил о взрыве в Шевченковском районе Киева. По словам Кличко, на данный момент известно о трех пострадавших, одного из которых госпитализировали, а двое получили медпомощь на месте.

Очевидцы рассказали ТАСС, что новая серия взрывов раздалась в районе киевского аэропорта Жуляны, после чего в небо поднялся столб дыма.

8 июля стало известно, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». До этого Киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку по украинской столице. Местные средства массовой информации писали о сильных взрывах в Киеве.

Утром 27 июня Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар ракетами «Кинжал» по аэродромам Украины, которые украинские военные готовили для размещения западных самолетов, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в США заявили об утрате ВСУ способности защитить свои аэродромы.