Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что прочная и счастливая семья является основой жизни. Соответствующий пост опубликован на его странице «ВКонтакте».

По мнению политика, в противоречивом современном мире Россия противостоит смертельно опасным угрозам, дает отпор «агрессивному лицемерию», жестокости, попыткам ее врагов разрушить и раздавить то, что российский народ считает святым и незыблемым.

Медведев подчеркнул, что необходимо сделать все для сохранения устоев, заложенных многими поколениями предков, и передать их внукам и правнукам.

Замглавы Совбеза добавил, что союз Петра и Февронии на века стал примером высокого духовного единения людей, которые посвятили себя служению Родине, в трудные времена демонстрировали самые лучшие человеческие качества.

Медведев пожелал россиянам, чтобы в их семьях царила любовь, согласие и верность.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых Русской Православной церкви — князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве.

Ранее Медведев заявил, что в России не прижились идеи, насаждаемые извне и чуждые традициям страны.