В сибирском городе 15-летняя школьница забеременела от 29-летнего мужчины

В Тюмени местного жителя признали виновным по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, летом 2023 года 15-летняя школьница познакомилась в сети с 29-летним молодым человеком. Каждый из них сообщил друг другу свой настоящий возраст. Какое-то время знакомые переписывались, а затем молодой человек приехал в город, чтобы лично познакомиться с девушкой. Позже он приехал еще раз: в этот раз он встретился с родителями тюменки, и остался ночевать в квартире школьницы. После той ночи школьница забеременела.

В последствии несовершеннолетняя сделала аборт по требованию матери, а мужчина, имевший половую связь с подростком, оказался на скамье подсудимых.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Свою вину тюменец признал полностью и раскаялся в содеянном.

Ранее житель Ленобласти притворялся школьницей, чтобы получить обнаженные фото от подростка.