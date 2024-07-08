Россиянам назвали семь самых вредных пищевых привычек

Пищевые привычки – это постоянные повторяющиеся шаблоны поведения человека, которые должны быть максимально полезными, иначе здоровью можно нанести серьезный урон. В число семи наиболее вредных из них входит привычка перекусывать «вредностями», выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

Перекусывать между приемами пищи снеками, крекерами, конфетами и батончиками крайне вредно, подчеркивают специалисты. Они рекомендуют не держать подобные продукты на виду, а во время желания перекусить вместо них выбирать фрукты, орешки, овощи.

Вторая по вредности привычка – это сочетание приемов пищи с сериалами, фильмами. Это вредно, так как, отвлекаясь на телевизор, человек почти не различает вкуса пищи и не успевает отметить насыщение, из-за чего переедает.

Третья вредная привычка – покупка «еды из упаковки». К ней относятся чипсы, сухарики, конфеты, мороженое и прочее. Потребление еды прямиком из упаковки не позволяет отложить одну порцию, человек за раз может съесть намного больше, чем ему необходимо.

Помимо этого, вредно привычкой считает потребление пищи на ходу, что чревато перееданием, потреблением нездоровых продуктов и лишним весом. Сюда же относятся привычки есть ночью и переедать во время перепадов настроения. В такие случае также люди чаще выбирают вредные продукты и сильно перебарщивают.

Седьмая вредная пищевая привычка связана со сном. По словам экспертов, хронический недосып чреват тем, что человек чувствует голод чаще, чем обычно, а также отдает предпочтение сладостям и прочей вредной пище.

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