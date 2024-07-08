Малофеев высказался о значении Дня семьи, любви и верности для россиян

День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню Святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, является лучшим примером церковно-государственной симфонии. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он напомнил, что некогда чисто церковный праздник со временем стал общенародным, а с позапрошлого года — государственным.

«Что может быть важнее для государства, чем семья — основа его основ, любовь, без которой вообще ничто невозможно на земле, и верность, все скрепляющая. Святые Петр и Феврония, прожившие долгую счастливую жизнь и отошедшие ко Господу в один день, символизируют все эти три начала», — подчеркнул Малофеев.

В 2024 году празднование Дня семьи, любви и верности приходится на понедельник, 8 июля.

Легенда о Петре и Февронии начала распространяться в XIII веке, но только к середине XVI века церковное признание святых было установлено. После канонизации в 1547 году известный писатель Ермолай-Еразм создал житийную повесть об этой чудесной паре.

Согласно легенде, Петр, будущий князь Муромский, был исцелен от проказы благодаря Февронии, за что он обещал жениться на ней. Супруги прошли через многое вместе, поддерживая друг друга в трудные моменты.

В день Петра и Февронии многие верующие посещают храмы, молятся о благополучии своих семей и участвуют в различных мероприятиях, организованных в честь этого праздника. Святые помогают людям в разрешении конфликтов в семье, зачатии детей, достижении семейного счастья и преодолении кризисов.

«Аэрофлот» ранее поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.