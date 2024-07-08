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Киев подвергся атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

«Военная хроника»: минимум три ракеты «Кинжал» ударили по целям в Киеве

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, одна ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны.

В украинских пабликах распространяются фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

8 июля Киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку по украинской столице. Местные средства массовой информации писали о серии сильных взрывов в Киеве.

До этого военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств ПВО. По его словам, Вооруженные силы Украины с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

Ранее сообщалось об атаке ВС РФ по аэродромам в Киеве и Киевской области.

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