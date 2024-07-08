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Наркотики из Таиланда прибыли в Россию в игровой приставке, получателя нашли и задержали

Житель Орла заказал из Таиланда полкилограмма наркотиков в игровой приставке

Мужчина пытался ввезти в Россию почти полкилограмма наркотиков из Таиланда в игровой приставке, сообщили в ФТС России.

Житель Орла заказал игровую консоль Xbox, набитую запрещенными веществами. Посылка прибыла в Шереметьево, но не смогла пройти таможенный контроль. Инспекторы заметили тайник и обнаружили внутри 441 грамм каннабиса на сумму 2 млн рублей.

Сначала правоохранители установили посредника, который должен был получить посылку. После был задержан с поличным и сам заказчик. Он признался, что с помощью знакомых закупил в Таиланде наркотики, чтобы затем продать их на родине.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудница тюрьмы передавала наркотики заключенным и получила срок за контрабанду.

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