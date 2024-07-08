Неизвестный поджег троих человек на улице в Мадриде

Испанская полиция разыскивает мужчину, который облил трех человек горючей жидкостью и поджег их на одной из улиц Мадрида, сообщает Mirror.

Инцидент произошел 6 июля в рабочем районе столицы Пуэнте-де-Вальекас. Около 21:30 неизвестный облил прохожих легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их.

Один из пострадавших получил ожоги второй степени, у него пострадали более 20% поверхности тела, в том числе спина и руки. Его состояние было стабилизировано на месте, затем мужчину доставили в специализированное ожоговое отделение мадридской больницы Ла Пас.

Остальные потерпевшие были доставлены в другой госпиталь с менее серьезными поражениями кожи рук, у одного из них также пострадал глаз.

«Парамедики оказали помощь трем мужчинам в возрасте от 45 до 50 лет после того, как их облили горючей жидкостью и подожгли. Один из них получил серьезные травмы», — уточнили в секретариате регионального координационного центра по чрезвычайным ситуациям.

До сих пор неясно, было ли нападение случайным или преднамеренным. Полиция Мадрида пока не давала официальных комментариев.

Ранее суд лишил свободы на 10 лет мужчину, который пьяным поджег флаг РФ.