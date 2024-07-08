Двухлетняя дочь участника СВО оказалась в реанимации по вине сожителя матери

В Архангельской области двухлетняя девочка попала в реанимацию после домашнего насилия, предположительно, со стороны сожителя матери. Отец девочки, участник СВО, пытается лишить бывшую жену родительских прав и воспитывать ее самостоятельно. Об этом сообщает издание «29.ru».

Инцидент произошел в Новодвинске. По данным СМИ, обвиняемый, 22-летний местный житель, бросил девочку из-за того, что она плакала, ребенок ударился об угол шкафа и получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени — травмы эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Потерпевшей провели трепанацию черепа, в ходе которой удалили образовавшуюся гематому.

Как рассказал отец потерпевшей, он вернулся с Украины и узнал, что его дочь находится в реанимации после домашнего конфликта с сожителем его бывшей жены. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего». Мать девочки проходит по делу свидетельницей.

«Когда я увидел, узнал, что у моего ребенка полголовы в шрамах, в скобах, я сознание терять начал», — поделился собеседник издания.

Мужчина утверждает, что его экс-супруга ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в частности выгораживала сожителя, который якобы поднимал руку на ребенка.

«Перелом [ноги], анемия, судороги, пневмония двусторонняя и ушибы мягких тканей груди, и вся в синячках. Она поступила с белковой недостаточностью, с истощением», — рассказал отец ребенка о сопутствующих заболеваниях, которые врачи нашли при обследовании его ребенка.

Также собеседник СМИ отметил, что у его дочери задержка в речевом развитии, девочка не умеет обслуживать себя самостоятельно, что может свидетельствовать о соответствующем участии родительницы в ее воспитании.

Мужчина намерен добиться единоличной опеки над ребенком, так как боится, что дочь вернется к своей матери и вновь попадет в опасную ситуацию.

Ранее детям участников СВО раздали путевки в лагерь с порванными матрасам.