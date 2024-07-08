Высокий класс пожароопасности ожидается в Москве из-за жары

Высокий класс пожароопасности прогнозируется в Москве к концу недели на фоне повышения температуры и отсутствия осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что на этой неделе жара днем не спадет, солнца будет много и температура продолжит повышаться.

«Это значит, что к концу недели прогнозируется уже четвертый, пятый класс пожароопасности», — сказал синоптик.

Такая ситуация, пояснил Вильфанд, связана с отсутствием осадков в течение всей недели, поэтому пожароопасность к ее концу будет нарастать до высокого класса пожароопасности.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 9 июля в столице ожидаются грозовые дожди, а 14 июля пройдут залповые ливни высокой интенсивности. Кроме того, ожидается преобладание обширной области повышенного атмосферного давления в результате вливания в систему умеренного скандинавского максимума.

Ранее Вильфанд сообщал, что июль может войти в топ-5 самых жарких месяцев в Москве за всю историю.