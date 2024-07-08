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Еще одной находившейся в РФ украинской девочке помогли воссоединиться с мамой

Львова-Белова: РФ и Катар помогли 12-летней украинке воссоединиться с мамой

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Телеграм-канал «Мария Львова-Белова»

Россия при посредничестве Катара помогла добиться воссоединения 12-летней девочки Людмилы, уехавшей с Украины в РФ после начала СВО, с мамой, которая в настоящее время проживает в Польше. Об этом в своем Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

«Люда стала 71 ребенком, которого нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах», — уточнила омбудсмен.

После начала спецоперации девочка уехала в РФ вместе с папой и бабушкой. В то же время мать и еще три ребенка выехали с Украины в Польшу. Семья не прекращала поддерживать связь, но только через интернет и по телефону.

По словам Львовой-Беловой, воспитанием ребенка занималась бабушка, однако в определенный момент из-за проблем подросток попал в социально-реабилитационный центр. Мать решила забрать дочь к себе, однако столкнулась проблемами на границе и нехваткой нужных документов.

В конечном итоге все трудности удалось разрешить благодаря представителям РФ, Катара и Красного Креста, и родственники встретились в Минске.

До этого Львова-Белова рассказала, что воссоединенные семьи на Украине не хотят поддерживать связи с РФ. По ее словам, эти семьи оказываются под давлением Киева и нелестно высказываются о России.

Ранее Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления иностранцами в России.

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