У сотрудников «Аэрофлота» более 16 тысяч детей, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

«Особенно гордимся тем, что у нас работают более 1 тысячи сотрудников с многодетными семьями», — говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» отметили, что для работников и их семей компания предлагает различные социальные программы, среди которых бесплатная медицинская помощь, корпоративные авиабилеты на льготных условиях и другие.

Также «Аэрофлот» поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.

«Поддержка семьи — важная часть нашей корпоративной культуры», — добавили в Telegram-канале.

В «Аэрофлоте» отметили, что ценности семьи всегда находятся на первом месте.