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Священник посадил ребенка за руль своей машины и катался с ним по парку во Владивостоке

Во Владивостоке священнослужитель дал порулить ребенку и попал на видео

Во Владивостоке сняли на камеру, как школьник под присмотром священника ведет машину. Видео поездки опубликовал Telegram-канал NEWS.VL.

Инцидент с участием священнослужителя произошел в Покровском парке. По словам свидетельницы, мужчина разрешил ребенку сесть за руль его автомобиля.

Когда эта поездка завершилась, женщина сняла на камеру смущенного мальчика, сидевшего на водительском сиденье, а также нескольких девочек-подростков, которые затем подошли к машине священника. Тот комментировать произошедшее не стал.

Теперь священника могут привлечь к административной ответственности за передачу руля несовершеннолетнему и лишить водительского удостоверения.

Ранее мужчина угнал машину с ребенком внутри и выбросил его на дорогу.

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