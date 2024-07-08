Священник посадил ребенка за руль своей машины и катался с ним по парку во Владивостоке

Во Владивостоке сняли на камеру, как школьник под присмотром священника ведет машину. Видео поездки опубликовал Telegram-канал NEWS.VL.

Инцидент с участием священнослужителя произошел в Покровском парке. По словам свидетельницы, мужчина разрешил ребенку сесть за руль его автомобиля.

Когда эта поездка завершилась, женщина сняла на камеру смущенного мальчика, сидевшего на водительском сиденье, а также нескольких девочек-подростков, которые затем подошли к машине священника. Тот комментировать произошедшее не стал.

Теперь священника могут привлечь к административной ответственности за передачу руля несовершеннолетнему и лишить водительского удостоверения.

Ранее мужчина угнал машину с ребенком внутри и выбросил его на дорогу.