Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области Украины

Взрыв привел к повреждению объекта критической инфраструктуры в селе Стецковка Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Какой именно объект был поврежден, не уточняется. Ночью украинские средства массовой информации писали о взрыве в регионе на фоне воздушной тревоги.

5 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску.

В ночь на 6 июля телеканал «Общественное» информировал, что город Сумы оказался обесточен после серии взрывов. В городе было прекращено водоснабжение из-за того, что объекты водоканала остались без электричества.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию «Сумыхимпром» в украинском городе Сумы, где изготавливаются кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.