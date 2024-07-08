Порномодель выгнали из хозяйственного магазина за съемку контента для TikTok

Устроившую съемку контента для взрослых блогершу выгнали из магазина в Австралии. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя порномодель из Перта снимала очередное видео для TikTok со своим спутником в хозяйственном магазине Bunnings. Неприятный разговор с продавцом, которая оставаясь за кадром, запретила девушке вести съемку, попал на камеру.

Перед этим блогерша записывала ролик, на котором выбирала товар в коротких джинсовых шортах. Также она сняла на видео, как гуляет по магазину «в поисках мужчины».

«Все остальные снимают там видео и остаются безнаказанными», — заявила девушка и поклялась, что больше никогда не вернется в эту торговую сеть.

Ранее в Абакане наказали двух мужчин, переодевшихся в полицейских ради съемок видео.