В России разработали законопроект о бесплатном жилье для пострадавших в ЧС

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект о предоставлении россиянам жилья за счет государства, если они лишились его в результате чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на документ.

В документе говорится, что до 2023 года в России действовало постановление правительства, которое регламентировало выпуск сертификатов для лишившихся жилья, но оно утратило силу в связи с решением, что разрабатывать программы организации по возмещению ущерба должны региональные власти и страховые компании.

Авторы документа считают, что установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, так как участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только помощь за счет средств бюджета по социальным нормам.

В связи с этим они предлагают вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов, наделив правительство полномочиями по определению порядка их выдачи. Документом также предлагается закрепить такое право для жителей Орска, которые в апреле этого года пострадали от наводнения.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить компенсации при потере имущества в результате ЧС.

Ранее Минстрой РФ предложил повысить выплаты на ремонт жилья после ЧС.