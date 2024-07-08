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Представители 11 стран подтвердили участие в буддийском форуме в Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: Бурятия – это дорога в Азию

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Алексей Майшев/РИА Новости

Представители 11 стран подтвердили свое участие во II Международном буддийском форуме, который пройдет с 12 по 14 августа в Улан-Удэ, сообщается на официальном портале республики Бурятия.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, форум объединит представителей буддизма в России и укрепит международные контакты.

«Бурятия в очередной раз доказывает, что Бурятия – это ворота в Азию. Мы принимаем азиатский юридический форум, научную конференцию к 85-летию битвы на Халхин-Голе», — сказал он.

Свое участие уже подтвердили представители Индии, Китая, Монголии, Вьетнама и другие.

Участники форума, среди которых иностранные послы, ректоры, буддийские священнослужители и представители общественных организаций, обсудят вопросы буддийского образования, буддийскую концепцию в современных практиках и другие темы.

В первый день на форуме пройдет международная научная конференция «Буддизм в условиях изменяющегося мира». Также в Национальном музее откроют выставку «Шедевры буддийского бурятского искусства из Эрмитажа».

В заключительный день форума, 14 августа, участники смогут принять участие в Хурале и поклониться нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.

Напомним, I Международный буддийский форум прошел в Бурятии в августе 2023 года. Форум завершился принятием резолюции, направленной на продвижение буддологических исследований и образования в России и в мире, расширение международного научно-образовательного и духовно-философского сотрудничества, укрепление межрелигиозного согласия.

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