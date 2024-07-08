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Мужчина домогался 12-летнего мальчика на реке в Подмосковье

В Подмосковье педофил попросил школьника об услуге и стал к нему приставать

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Shutterstock

В Подмосковье педофил попросил 12-летнего мальчика научить его плавать и стал домогаться ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Все произошло в минувшие выходные на реке Воря в черте города Красноармейска. 6 июля пострадавший пошел купаться в одиночестве и на берегу встретил незнакомого мужчину. Тот сделал мальчику комплимент, указав на то, что он хорошо плавает, а затем попросил преподать ему пару уроков. Школьник согласился, но злоумышленник завел его в кусты, где начал трогать за интимные части тела.

Мальчик оказал педофилу сопротивление и стал звать на помощь, а затем смог вырваться и убежать. Дома он все рассказал матери, она обратилась в полицию. По данным Telegram-канала, подозреваемый уже задержан. Оказалось, что 42-летний разнорабочий снимал квартиру в соседнем доме и, вероятно, давно наблюдал за своей жертвой. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее извращенец заманил в лес двух подростков и изнасиловал одного из них, угрожая ножом.

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