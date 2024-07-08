Спасатели потушили лесной пожар в Волгоградской области почти через трое суток

Лесной пожар в Старополтавском районе Волгоградской области ликвидировали на третьи сутки тушения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с пятницы, 5 июля, возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу, однако угрозы населенному пункту нет. Администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара.

В итоге пожар ликвидировали 8 июля в 4:55 (совпадает с московским).

До этого сообщалось, что площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края увеличилась до 1 га. Накануне поступила информация о возгорании сухой растительности на горе на первом участке центрального пляжа бухты.

Изначально площадь пожара составляла 0,6 гектара. В тушении огня задействовали 65 человек и девять единиц пожарной техники. Ближе к ночи в Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация людей из ближайших баз отдыха.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров.