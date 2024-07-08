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На Алтае рыбакам вручили украинские медали

В Алтайском крае победившим в соревнованиях рыбакам вручили украинские медали

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В селе Волчиха в Алтайском крае победителей соревнований среди рыбаков наградили медалями на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованной фотографии видно медаль за третье место. На награде на украинском написано: «III мiсце». Также на снимке можно разглядеть ленту, выполненную в цветах флага России.

В организовавшем соревнования кооперативе сообщили, что при закупке медалей не обратили внимания на надписи. Там извинились перед участниками и пообещали заменить врученные призы.

По словам жителей Волчихи, историей заинтересовались правоохранители.

В конце мая сообщалось, что в Барнауле ученикам третьего класса в местной школе раздали грамоты с гербом и флагом Украины. Шаблон предложил один из родителей.

До этого в Чите воспитанники детского сада получили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсах на внутреннем празднике. После произошедшего сотрудники призвали родителей сдать выданные бланки.

Ранее в Хабаровске дошколят наградили украинскими грамотами.

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