На Алтае возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

После нападения на фельдшера скорой помощи в Алтайском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». О ходе расследования поручил докладывать председатель СК Александр Бастрыкин.

Инцидент случился в Троицком районе. Бригада неотложной помощи приехала на вызов к одному из жителей райцентра. Они обнаружили пациента пьяным, однако мужчина начал вести себя агрессивно, он несколько раз ударил фельдшера и разбил стекло в машине медиков.

По данным регионального МВД, пострадавшему медработнику оказана необходимая помощь, он обратился с заявлением в правоохранительные органы и зафиксировал побои. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге агрессивная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила. После осмотра девушка стала нецензурно выражаться в адрес врачей, а затем подбежала к фельдшеру и нанесла ей несколько ударов по голове. Медикам удалось отбиться от пациентки совместными усилиями. Злоумышленницу задержали.

Ранее россиянин вызвал врачей сожительнице и угнал машину скорой помощи.