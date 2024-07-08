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Суд вернул статус адвоката Коврижкину, защищавшему экс-полицейского по «делу Голунова»

Суд вернул статус адвоката Коврижкину, заявившему на следователей-коррупционеров

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Хамовнический суд Москвы признал незаконным лишение статуса адвоката Алексея Коврижкина, который защищал главного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) (признано нежелательной организацией и иноагентом) Ивана Голунова. Это следует из электронной базы данных суда.

В своем иске Коврижкин просил признать незаконным заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решения Совета Адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым он был лишен статуса адвоката.

Коврижкин был лишен статуса адвоката в 2020 году. На него подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринев.

В марте 2021 года суд вынес Дубинскому и Триневу приговоры с реальным сроком заключения, они также были лишены специальных званий — полковника и майора юстиции соответственно — и получили запрет занимать должности в правоохранительных органах. Дубинскому дополнительно назначили штраф в размере 10 млн рублей.

Позже Мосгорсуд направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение дело Дубинского и Тринева. соответствующее решение было принято в связи с процессуальными нарушениями. Дубинскому также была изменена мера пресечения — его отправляют под домашний арест. Тринев же останется под стражей.

Сотрудники ФСБ задержали Дубинского и Тринева в ноябре 2018 года. Сообщалось, что их взяли с поличным при получении взятки в 5 млн рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Поводом к задержанию следователей стало заявление адвоката Коврижкина. Свидетель рассказывал, что Дубинский и Тринев вымогали взятку у его клиента — бизнесмена Павла Кротова.

Ранее адвокат рассказал, что может смягчить приговор генералу Попову.

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