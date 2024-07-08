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Елена Зеленская собирается устраивать «уроки счастья» в украинских школах

В школах Украины запустят уроки счастья от Елены Зеленской

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Ukraine Presidency/Global Look Press

На Украине с сентября планируется ввести уроки счастья в школах. Об этом сообщила супруга Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале.

Она отметила, что уроки будут проводиться под ее руководством. По ее словам, курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь. На уроках будут учить «строить отношения с людьми, любить и сочувствовать». Также Зеленская собирается научить детей мудрости.

23 июня Елена Зеленская заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны. По ее словам, украинцам сегодня важно не говорить на русском. Кроме того, Зеленская назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане республики «понимают их полностью».

До этого Зеленская заявила о своем психологическом истощении. Как утверждает Зеленская, в последнее время на нее давит необходимость сохранять самообладание ради 19-летней дочери Александры и 11-летнего сына Кирилла, «а также украинцев».

Ранее в России высмеяли обращение Зеленской к Google по Крыму.

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