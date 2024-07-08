В Краснодаре десятки улиц остались без света из-за аварии

Жители 35 улиц Прикубанского района города Краснодара временно остались без электричества из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу дежурного диспетчерского управления города.
«В Прикубанском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина отключения — повреждение на линии», — уточнили в службе, перечислив 35 улиц, затронутых отключением.
По их информации, в городе не функционируют 107 трансформаторных подстанций.
Отключения начались после того, как на Краснодар обрушилась буря.
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