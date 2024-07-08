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В Краснодаре десятки улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 35 улиц остались без электричества из-за повреждения на подстанциях

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители 35 улиц Прикубанского района города Краснодара временно остались без электричества из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу дежурного диспетчерского управления города.

«В Прикубанском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина отключения — повреждение на линии», — уточнили в службе, перечислив 35 улиц, затронутых отключением.

По их информации, в городе не функционируют 107 трансформаторных подстанций.

Отключения начались после того, как на Краснодар обрушилась буря.

Мэр столицы края Евгений Наумов призвал жителей города оставаться дома и переждать непогоду.

Бури прошли и в других регионах России. Так, во время непогоды в Санкт-Петербурге девушку на улице сбило с ног матрасом. По информации местного издания, инцидент произошел у дома № 99 на проспекте Просвещения. Оказавшуюся в разгар бури на улице девушку сначала сбило с ног порывом ветра, а затем упавшим на нее сверху матрасом.

1 июля из-за шквалистого ветра в Петербурге рухнул строительный кран.

Ранее синоптик рассказал «Газете.Ru», когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару.

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