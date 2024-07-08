Локализован лесной пожар под Геленджиком

Спасатели успешно остановили распространение пожара в районе Голубой бездны в поселке Джанхот, который находится в городе-курорте Геленджике. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«Пожар в лесной зоне в районе поселка Джанхот был остановлен в 23:50 по московскому времени (воскресенье — ИФ) на площади 5 гектаров. В настоящее время проводятся действия по его полному ликвидированию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на тушение пожара были направлены 95 человек и 23 единицы специальной техники.

До этого сообщалось о возгорании в лесной зоне в районе Голубой бездны в поселке Джанхот. Площадь пожара составляла около 7,5 гектара. Для его тушения использовался вертолет МЧС.

Также сильный природный пожар в Туапсинском районе привел к эвакуации ближайших баз отдыха. В 21:10 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на горе на первом участке центрального пляжа бухты Инал. Площадь пожара составляет 0,6 гектара.

В настоящее время в тушении огня задействованы 65 человек и девять единиц пожарной техники.

Ранее на юге европейской части России спрогнозировали сильную жару до 42°C с ливнями и грозами.