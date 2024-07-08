В Дербенте потушили пожар в многоэтажке

Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Дербенте, расположенном в Дагестане, был успешно ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города РИА Новости.

В воскресенье около 15:00 по московскому времени в Дербенте произошло возгорание на крыше пятиэтажного дома с шестью подъездами на проспекте Агасиева. По информации главного управления МЧС России по республике, к моменту прибытия пожарных кровля здания была полностью охвачена пламенем. 150 человек были эвакуированы из здания. В 17:11 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.

«Пожар был успешно потушен», — сообщили в администрации города.

Согласно информации мэрии, пострадавших нет. Жильцов дома, оставшихся без жилья, временно разместили в Дербентском кадетском корпусе.

В это же время сильный природный пожар в Туапсинском районе привел к эвакуации ближайших баз отдыха. Площадь пожара в бухте Инал увеличилась до 6 тысяч квадратных метров за несколько часов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.