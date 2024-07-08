Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дербенте потушили пожар в многоэтажке

В Дербенте возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме полностью потушили

close
100%
«Мой Дербент»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мой Дербент»

Пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в городе Дербенте, расположенном в Дагестане, был успешно ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города РИА Новости.

В воскресенье около 15:00 по московскому времени в Дербенте произошло возгорание на крыше пятиэтажного дома с шестью подъездами на проспекте Агасиева. По информации главного управления МЧС России по республике, к моменту прибытия пожарных кровля здания была полностью охвачена пламенем. 150 человек были эвакуированы из здания. В 17:11 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.

«Пожар был успешно потушен», — сообщили в администрации города.

Согласно информации мэрии, пострадавших нет. Жильцов дома, оставшихся без жилья, временно разместили в Дербентском кадетском корпусе.

В это же время сильный природный пожар в Туапсинском районе привел к эвакуации ближайших баз отдыха. Площадь пожара в бухте Инал увеличилась до 6 тысяч квадратных метров за несколько часов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами