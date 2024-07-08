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Пожар рядом с железной дорогой в Астраханской области полностью потушен

В Астраханской области пожар рядом с железной дорогой полностью потушили

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Unsplash

Полностью ликвидировано возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В 00:39 (23:39 мск. — прим. ТАСС) объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в официальном заявлении.

До этого сообщалось, что в воскресенье экстренные службы получили информацию о возгорании в Красноярском округе у железной дороги Аксарайская-2 на территории санитарно-защитной зоны Астраханского газоперерабатывающего завода. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м, пострадавших нет.

На тушение было направлено 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

ГУ МЧС также предупредило, что из-за возгорания и учитывая направление ветра со скоростью 3-8 м/с на территории Астрахани, Наримановского, Приволжского районов и Красноярского округа возможен запах гари.

Накануне лесной пожар в Крыму тушили сутки. По данным МЧС, площадь возгорания составила 4 172 квадратных метра. Для ликвидации пожара в Крыму организовали два боевых участка. На месте работали 90 специалистов и 26 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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