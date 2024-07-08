День Петра и Февронии отметят в России 8 июля

Каждый год 8 июля православные верующие отмечают праздник благоверных святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и брака. Газета «Известия» рассказала о традициях этого праздника.

В 2024 году это празднование приходится на понедельник.

Легенда о Петре и Февронии начала распространяться в XIII веке, но только к середине XVI века церковное признание святых было установлено. После канонизации в 1547 году известный писатель Ермолай-Еразм создал житийную повесть о этой чудесной паре.

История Петра и Февронии, полная романтики и необычных поворотов событий, стала популярной и до сих пор известна благодаря более чем 300 рукописям. Согласно легенде, Петр, будущий князь Муромский, был исцелен от проказы благодаря Февронии, за что он обещал жениться на ней. Супруги прошли через многое вместе, поддерживая друг друга в трудные моменты.

В день Петра и Февронии многие верующие посещают храмы, молятся о благополучии своих семей и участвуют в различных мероприятиях, организованных в честь этого праздника. Святые помогают людям в разрешении конфликтов в семье, зачатии детей, достижении семейного счастья и преодолении кризисов.

В этот день верующие могут провести время с семьей, участвовать в городских мероприятиях или просто помолиться. Православная церковь не устанавливает строгих запретов на поведение в этот день, поэтому каждый может отметить праздник в соответствии со своими традициями и верованиями.

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