Первокурсникам дали советы, как подготовиться к жизни в университете

Вступление в период обучения в вузе требует определенной подготовки. О чем нужно подумать перед началом студенческой жизни, «Газете.Ru» рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

«Обучение в университете сильно отличается от учебы в школе. Первое отличие — самостоятельность студента. С одной стороны, теперь он располагает большим количеством свободы, но с другой — отсутствие привычной в школьные годы опеки может дезориентировать и стать причиной рассредоточенности и резкого ухудшения успеваемости. Очень важно с самого начала научиться контролировать и мотивировать себя. Не стоит забывать о том, для чего студент поступил в университет, о своей цели и ответственности за ее достижение», — объяснила она.

Еще одно отличие — глубина изучения материала. Вуз предполагает полное погружение в одну конкретную специальность, сопряженное с научной деятельностью.

«Стабильно посещать лекции недостаточно для успешной сдачи сессии. Будет много самостоятельной работы, исследований, в которых придется проявлять инициативу и заинтересованность в результате. Можно решить, какие занятия посещать, чему уделить больше внимания. Сами университеты предлагают целый спектр курсов по выбору, посещать которые можно, исходя из своих интересов. Расписание в вузе будет плавающим, меняющимся от семестра к семестру, а иногда и от недели к неделе», — рассказала специалист.

Чтобы уменьшить стресс от адаптации, к первому курсу придется заранее хорошо подготовиться и решить некоторые организационные вопросы.

«Если студент переезжает в другой город, необходимо подумать о будущем жилье. Заранее уточните, есть ли общежитие в вашем вузе и напишите заявление на заселение. Обычно это делается еще при подаче документов. Если позволяют возможности, можно найти съемное жилье, сделать это нужно заранее, чтобы избежать лишнего стресса и повышения цен на аренду в начале учебного года. Проработайте возможные маршруты от университета до места жительства, чтобы рассчитать время в дороге», — рекомендовала педагог.

Стоит уточнить в вузе, нужно ли заранее пройти медицинский осмотр и получить медицинскую справку. Ее часто требуют на медицинских, педагогических специальностях, а также при заселении в общежития. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные обследования, все требования можно найти на сайте каждого конкретного вуза или факультета.

«Летом выделите время, чтобы изучить возможности вуза. Найти на сайте разделы, касающиеся студенческих конкурсов, международных программ не составит труда. Эта информация поможет продумать планы и не упустить свой шанс в будущем. Обычно университеты предоставляют широкий выбор самых разных студенческих объединений, клубов, спортивных секций. Возможно, захочется присоединиться к баскетбольной команде факультета или поучаствовать в студенческом совете. Можно найти соцсети этих объединений и пообщаться с ребятами, которые уже в них состоят, это прекрасная возможность уже сейчас заявить о себе и найти новых друзей», — заявила Подсухина.

Конечно, перед учебой не стоит забывать об отдыхе, отметила эксперт. После периода сдачи экзаменов абитуриенту необходимо время, чтобы расслабиться. Новые яркие эмоции позволят «перезагрузиться» и набраться сил. Можно отправиться в путешествие, освоить новый вид спорта или заняться любимым хобби.

Ранее эксперт поделилась советами, куда пойти работать во время учебы.