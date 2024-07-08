Врач развеял популярные заблуждения об антидепрессантах

В последние годы растет число людей, употребляющих антидепрессанты. Однако некоторые мифы о них до сих пор устойчивы. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель неврологической службы, невролог клиники «Мединцентр», филиала ГлавУпДК при МИД РФ, к.м.н. Максим Воронцов.

Первый миф — «Антидепрессанты нужны только для лечения депрессии».

По его словам, на сегодняшний день прямое назначение приема антидепрессантов — это, конечно, лечение депрессии и вариантов ее проявления. Закономерно встает вопрос — можно и стоит ли принимать антидепрессанты безопасно для своего здоровья, даже когда явных симптомов депрессии нет? Ответ не так прост, как кажется.

«Депрессия часто маскируется. Это может быть упадок сил, раздражительность, невозможность почувствовать себя счастливым. А кто-то попросту не переносит поездки в метро — и за этим тоже может скрываться проявление депрессии. Перенесенная ковид-инфекция часто осложняется депрессивным расстройством, о чем многие даже не подозревают. То есть депрессия — это сложное явление, своего рода «расплата» за быстрый темп жизни с ее возможностями и страхами. И только профессионалу под силу отличить ее от других психоэмоциональных заболеваний», — объяснил он.

В то же время использование антидепрессантов с доказанной эффективностью многие годы практикуется в лечении различных болевых синдромов, панических атак, бессонницы, некоторых нарушений поведения, заболеваний периферической и центральной нервной системы, включая деменцию и инсульт.

«И это не полный список. Антидепрессанты условно делятся на 3 большие группы — антидепрессанты со стимулирующим эффектом (для пациентов, чувствующих себя подавленно), антидепрессанты подавляющего эффекта (в случаях переполняющего человека эмоционального напряжения) и антидепрессанты с нейтральным действием. Важно понимать, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств, что какой-то отдельно взятый антидепрессант или группа препаратов более эффективны, чем остальные», — подчеркнул эксперт.

Подбор антидепрессанта ведется индивидуально, на основании переносимости лекарства и безопасности его применения в том или ином конкретном случае. Однако препаратами первой линии в лечении депрессивных расстройств, как правило, считаются ингибиторы обратного захвата серотонина.

Второе заблуждение — «Антидепрессанты вызывают привыкание».

«Антидепрессанты не вызывают привыкания, но действие этих препаратов имеет накопительный эффект. Лекарству нелегко попасть в нервную систему и создать стабилизирующее воздействие на передачу нервного импульса в ЦНС – на это уходит минимум 2-3 недели приема, а развернутый эффект стабилизации состояния возникает только через месяц. И отказываться от антидепрессантов, получив быстрые результаты, неверно. Наоборот, пока состояние человека приобретает некоторое равновесие, необходимо подключать психотерапевтические техники, релаксирующие методики», — добавил невролог.

Третий миф — «Антидепрессанты тяжело отменять».

«Антидепрессанты не могут «отключить» стрессовую среду, в которой мы живем. Они помогают бороться со стрессом, действуют как своеобразная опора, временная поддержка. А отмена препарата, постепенное уменьшение его дозировки становится релевантным тогда, когда человек обретает возможность самостоятельно справляться с проблемами и психоэмоциональным напряжением. Однако далеко не всем под силу выдержать воздействие стрессовой среды сразу после отмены препарата. В таких условиях симптомы депрессии могут вернуться. И это совсем не то же самое, что синдром отмены, о котором может идти речь в случае привыкания», — заявил Воронцов.

Наконец, еще одно заблуждение — «При приеме антидепрессантов ставят на учет как «психа».

«В массовом сознании россиян прочны представления о «карательной психиатрии» советских времен, породившей страх принудительного лечения пациентов с психоэмоциональными расстройствами. Но в настоящее время получить совет и рекомендации специалиста по поводу депрессии или стрессовой реакции можно без какой-либо привязки к учету психиатрической службы», — отметил специалист. Диспансерное наблюдение производится для пациентов с затяжными психическими расстройствами: тяжелые диагнозы шизофрении, маниакально-депрессивного психоза и прочие проблемы, подвергаясь которым, человек представляет опасность для себя и окружающих.

«Подобные заболевания так или иначе заставляют человека пройти сложную диагностику и лечение в медицинском учреждении», — резюмировал врач.

Ранее были названы опасные заболевания, о которых может говорить постоянная усталость.