Эксперт рассказал, кого сейчас ищут IT-компании на рынке труда

Компании соперничают за образованных и опытных IT-специалистов, которых на рынке недостаточно. С развитием технологий и внедрением новых систем автоматизации в различные отрасли экономики растет потребность в сотрудниках, способных создавать, обслуживать и развивать подобные решения, а также разрабатывать качественное программное обеспечение. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Сычев, партнер «Лиги Цифровой Экономики».

«IT-специалисты востребованы в большинстве отраслей экономики, поскольку цифровизация и автоматизация процессов становятся все более важными для бизнеса. Особенно высокий спрос на IT-специалистов наблюдается в банковском, страховом и государственном секторах. Также заметен постепенный рост в ретейле и сфере производства, которые активно инвестируют в цифровизацию», — объяснил он.

Несмотря на высокий спрос, не всем специалистам удается найти работу после выпуска. Работодатели чаще обращают внимание не на специализацию и теоретические знания, а на склад ума.

«Компании оценивают, понимает ли кандидат, как действует та или иная технология, и есть ли у него опыт в решении реальных задач. Отдельно стоит отметить, что соискатели, имеющие желание, стремление и способности, также не остаются незамеченными работодателями», — подчеркнул специалист.

Теоретическое образование и реальные задачи — хорошая комбинация, которая поможет специалисту стать востребованным, отметил Сычев. Приобретать практический опыт стоит уже во время учебы в университете, и как можно раньше.

«Вузы, которые сотрудничают с индустрией (например, НИУ ВШЭ, МИСИС, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МИФИ), зачастую предлагают пройти практику в IT-компаниях. Если практика не предусмотрена, стоит найти подобную возможность самостоятельно. Компании заинтересованы в молодых специалистах, поэтому на регулярной основе запускают стажировки», — добавил эксперт.

По его словам, залог успеха в IT-сфере заключается не в знаниях, а в понимании принципов работы технологий: где они применяются и какие задачи решают. Именно стажировки и конкретные проекты позволяют познакомиться с профессией изнутри и развить практические навыки, которые помогут быстрее влиться в рабочий процесс. По итогам стажировок есть шанс получить приглашение на постоянную работу.

«Обучение на IT-курсах может быть полезным дополнением к университетскому образованию, так как многие из них предусматривают решение практических задач. Это поможет будущим специалистам соответствовать требованиям рынка труда и быстрее найти работу», — резюмировал Сычев.

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