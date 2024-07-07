В Пулково загорелся двигатель самолета

Задымление у двигателя пассажирского самолета авиакомпании «Ямал» возникло во время движения на стоянке аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западный МСУТ СК России.

Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.

Проводится проверка для установления причин происшествия. Северо-Западная транспортная прокуратура также заявила о намерении изучить все обстоятельства случившегося и принять меры при необходимости.

Международный аэропорт Пулково имеет статус федерального значения. Он расположен в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе. Единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий регулярные рейсы. Пулково является одним из наиболее загруженных аэропортов России. Имущество аэропорта с 2010 года по государственно-частному партнерству находится в управлении ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

28 мая в США двигатель воздушного борта загорелся во время вылета из аэропорта Чикаго. Сообщалось, что двигатель Airbus А320 вспыхнул во время вылета в Сиэтл.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.