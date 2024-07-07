Бастрыкин отреагировал на изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного по факту изнасилования сотрудницы телеканала «Матч ТВ» тремя мигрантами. Об этом сообщает в Telegram-канале СК.

Поручение дано руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — сказано в сообщении.

7 июля Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в Москве.

Всех троих подозреваемых задержали. Одним из них оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву из Узбекистана. Затем рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников — 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира, сообщал Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц». По этой статье назначается лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы «Матч ТВ».