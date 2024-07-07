Муж Камалы Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе вице-премьера пояснили, что у мужчины появились симптомы заболевания, из-за чего он сдал тест.

Также стало известно, что лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор в январе 2024 года принимал в клинике Белого дома одного из ведущих экспертов по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда.

Газета Politico со ссылкой на источники писала, что Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. По словам собеседников издания, у главы государства была сильная простуда. За два дня до мероприятия Байден провел непродолжительную репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал.

Ранее демократы в конгрессе США выразили беспокойство за Байдена.