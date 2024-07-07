В Башкирии загорелся автобус с туристами

В Башкирии автобус Hyundai Universe, который перевозил 43 туриста из Челябинска в заповедник «Шульган-Таш», загорелся на ходу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился в Бурзянском районе на дороге «Кага — Старосубхангулово» около деревни Байназарово. В автобусе находилось в том числе четыре ребенка.

Для пассажиров на место инцидента направили резервный автобус из Челябинской области. Однако на время ожидания нового транспортного средства людей на ПАЗ от администрации Бурзянского района доставили в школу села Старосубхангулово.

До этого сотрудники экстренных служб ликвидировали горение лесной подстилки в районе села Виноградное в Республике Крым.

Накануне на скоростной трассе в Санкт-Петербурге после столкновения загорелись две фуры с топливом.

Ранее вечером около села Виноградное, расположенного недалеко от крымского города Алушта, загорелся газораспределительный узел.