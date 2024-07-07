Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили срок задержания

Срок задержания бывшего главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова, уволенного после терактов в Дагестане, продлили на 72 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа», – заявила руководитель пресс-службы верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

До этого стало известно, что экс-главу Сергокалинского района Дагестана, чьи сыновья принимали участие в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу.

4 июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Его арестовали в день теракта в Дагестане, в котором участвовали его младшие сыновья Осман и Адиль Омаровы, а также племянник Абдусамад Амадзиев. Газета «Коммерсантъ» писала, что статья, по которой арестовали экс-главу района, была только предлогом для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом».

Ранее в Дагестане рассказали о подлости отца террористов Омаровых.