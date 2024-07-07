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В Крыму задержали голого мужчину

МВД: голого туриста задержали на набережной Ялты

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В пресс-службе МВД Российской Федерации по Крыму заявили, что голого туриста задержали на набережной Ялты. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что к сотрудникам правоохранительных органов обратились с жалобой о том, что неизвестный мужчина прогуливается по набережной обнаженным, чем «вызывает негодование находящихся вокруг граждан». 31-летнего приезжего нарушителя задержали, он не смог объяснить причины своего поведения.

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство, заявили в ведомстве.

До этого в Тюмени заметили мужчину, который ехал в лифте без одежды. Инцидент произошел на Полевой улице. В доме №117 заметили мужчину, который полностью без одежды зашел в лифт.

Накануне в Крыму россиянин без одежды напал на двух пенсионерок и двух мужчин. Позже дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате одну из пожилых женщин доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.

Ранее полиция поймала иностранца, который появился без штанов в ролике школьницы из Петербурга.

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