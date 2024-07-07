Москвичи выбрали площадки для проведения круглогодичных ярмарок

Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали места для размещения 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Наши ярмарки — не просто павильоны для торговли, а целые архитектурные комплексы с благоустроенной территорией: комфортными дорожками, лавочками и освещением», — отметил глава города.

Мэр добавил, что всего в столице открыта 71 межрегиональная ярмарка. По словам Собянина, внешний вид каждой отражает определенную тематику.

Так, москвичи на ярмарках могут увидеть такие архитектурные элементы, как древнерусское зодчество и Крым. Кроме того, павильоны выполнены в средневековом стиле и в японском. Глава города подчеркнул, что всего можно насчитать десять стилей ярмарок.

Также в столице состоится Московский медиафестиваль. Он пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября и станет площадкой для обмена знаний и опытом среди профессионалов. Кроме того, фестиваль погрузит гостей в историю сферы медиа и актуальные тренды.

Ранее в Москве открылся фестиваль-форум «Российская креативная неделя».