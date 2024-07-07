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Эрдоган заявил, что новый президент Ирана — турок

Эрдоган назвал нового президента Ирана турком азербайджанского происхождения

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победивший на президентских выборах в Иране Масуд Пезешкиан «на самом деле турок». Об этом политик сказал журналистам в самолете по возвращении из Германии, передает турецкий телеканал TRT Harber.

«Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. Например, в Тебризе он говорит по-турецки. Но когда он едет в курдские районы, то и там может говорить на курдском», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что свяжется с новым иранским президентом и поздравит его с победой на выборах. Также турецкий президент выразил надежду, что Анкара и Тегеран продолжат развивать все виды внешнеполитических отношений.

Политик подчеркнул, что Иран является важным соседом Турции, с ним страну связывают исторические и культурные узы.

6 июля иранский избирком объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.

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