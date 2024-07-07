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В Волгоградской области пропала юрист российского министерства обороны

Юрист министерства обороны РФ пропала в Волгограде, где проходила лечение

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Shutterstock

Юрист министерства обороны РФ Александра Ткачева пропала без вести в Волгограде. Об этом сообщил местный портал V1.Ru.

По информации журналистов, последние четыре месяца 27-летняя девушка проходила лечение в региональной больнице. Однако 4 июля она покинула медицинское учреждение и с тех пор перестала выходить на связь.

Родная сестра юриста рассказала корреспондентам, что Ткачева служит в воинской части в городе Знаменск. Населенный пункт расположен на территории Архангельской области.

«Она говорила о травле, рассказывала о трудностях на работе, но без подробностей. В больнице она оказалась из-за нервного срыва», — процитировало издание родных пропавшей девушки.

Родственники не исключили, что Ткачева могла сбежать из госпиталя, чтобы не возвращаться на работу. Как они сказали, из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уволиться из воинской части стало почти невозможно.

При этом в материале приводятся приметы юриста. Девушка полностью дееспособна, имеет рост 170 см и была одета в темно-синие штаны с черной футболкой.

Ранее в США пропавший без вести подросток случайно появился на прямой трансляции прохожего.

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