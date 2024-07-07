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В КБР пообещали наказать родителей, не вставших во время исполнения гимна РФ

В Минпросвещения КБР пообещали принять меры к проявившим неуважение к гимну РФ

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Shutterstock

Ведущий специалист отдела Минпросвещения Кабардино-Балкарии (КБР) Бэлла Балова рассказала ТАСС, что личности родителей, которые не встали во время исполнения гимна РФ в ходе вручения аттестатов в одной из школ региона, уже установлены, и к ним будут применены меры.

Она отметила, что среди проявивших неуважение во время звучания гимна России в образовательном учреждении не было детей школьного возраста.

«Что касается взрослых участников инцидента, их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — рассказала Балова.

Она уточнила, что речь идет о примерно восьми родителях.

Инцидент произошел в Нальчике 29 июня, но широкую огласку он получил 6 июля. По данным канала Mash Gor, во время исполнения государственного гимна в школе №33 часть родителей затыкали уши и отказывались вставать при исполнении гимна России. Журналисты пишут, что со своих мест не встали начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской Республике и многодетные матери.

Ранее Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России.

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